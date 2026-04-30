Assessor de Janones interrompe entrevista, xinga e é detido; veja vídeo

Líder da oposição respondia a uma pergunta sobre a relação de Davi Alcolumbre com a oposição e porque não ter tocado nesta quinta sobre o caso Master, quando foi interrompido

Reprodução/GloboNews e Jovem Pan News Assessor de André Janones é detido após agressão verbal



O assessor do deputado André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) foi detido nesta quinta-feira (30) após agredir verbalmente o Deputado Cabo Gilberto Silva (PL-BR), líder da oposição na Câmara, durante uma entrevista ao vivo. Cabo Gilberto participava, junto com Lindberg Farias (PT-RJ), vice-líder do Governo na Câmara, de uma entrevista para GloboNews.

Ele respondia a uma pergunta sobre a relação de Davi Alcolumbre com a oposição, quando o assessor invadiu a entrevista e gritou: “…é o caralho, Lula reeleito”. No momento do ocorrido, o deputado parou de dar entrevista por ao ser pego desprevinido e, na sequeência, retornou dando uma declaração.

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“Olha aí, vocês estão vendo como é? Eles não aceitam a derrota”, disse. “Interrompem, são mal-educado , gritam e choram dentro do parlamento. Olha só o que o militante esquedista faz em uma entrevista série”, acrescentou. “O deputado falou a opinião dele, eu ia falar a minha…a verdade dói, e dura, mas está aí para o povo brasileiro ver quem está envolvido no caso Master”, disse.

Um vídeo gravado pela Jovem Pan, mostra o momento em que o assessor é detido.

Assista ao vídeo