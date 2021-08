‘Assunto está encerrado’, diz Lira após Câmara rejeitar voto impresso

Presidente da Casa fez pronunciamento após o plenário rejeitar a proposta e falou que o tema não exige ‘vencidos ou vencedores’

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Presidente da Casa afirmou que espera bom senso dos demais poderes



Em pronunciamento realizado após a Câmara dos Deputados rejeitar a PEC do voto impresso, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) afirmou que o ‘assunto está encerrado’. Em fala rápida, o parlamentar afirmou que todos os partidos puderam se expressar e defender seus pontos de vista, mas que, devido a ausência de quórum mínimo para a aprovação, o texto será arquivado. “Com respeito à Câmara dos Deputados, este assunto está, neste ano e com esse viés de condicionalidade, encerrado. Nós não teríamos tempo ou espaço para iniciarmos nova discussão”, afirmou Lira durante sua fala. “Queria reafirmar que esse tema não precisa e não exige vencidos ou vencedores. Todos os deputados que votaram hoje aqui foram eleitos pela urna eletrônica. É importante que haja o bom senso de agora em diante por parte do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que nós possamos nos sentar e escolher uma maneira racional de aumentarmos a transparência e a auditagem”, continuou o presidente da Câmara.