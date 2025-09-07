Jovem Pan > Notícias > Política > Ato dos Excluídos começa no centro de SP com pedidos de prisão para Bolsonaro

Ato dos Excluídos começa no centro de SP com pedidos de prisão para Bolsonaro

Este ano, o lema escolhido é motivado pelas medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, de taxar as importações brasileiras e alegar perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 11h26
Reprodução/Jovem Pan News Ato dos Excluídos A defesa de outras pautas surge também na praça a partir do conteúdo de bandeiras e faixas estendidas, como o fim da escala trabalhista de 6 x 1

A poucos quilômetros da Avenida Paulista, programada para receber uma manifestação bolsonarista na tarde deste 7 de setembro, em São Paulo, representantes de centrais sindicais, de partidos políticos e membros de grupos aliados à esquerda se reúnem na Praça da República (centro) na manhã deste domingo, 7, para o tradicional ato Grito dos Excluídos. Organizado pelo Brasil Popular e Povo sem Medo, a tradicional manifestação, organizada para defender os direitos de grupos marginalizados, chega a sua 31ª edição.

Este ano, o lema escolhido para o ato é “Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de Todo Dia”, motivado pelas medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, de taxar as importações brasileiras e alegar perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns dos manifestantes que chegam à Praça da República vestem camisa da seleção brasileira e empunham bandeiras do Brasil.

A defesa de outras pautas surge também na praça a partir do conteúdo de bandeiras e faixas estendidas, como o fim da escala trabalhista de 6 x 1 (seis dias de trabalho para um de descanso); a “taxação dos super-ricos”; a não anistia aos condenados aos ataques em Brasília, no 8 de janeiro de 2023; e também pela prisão de Bolsonaro, que está sendo julgado pela primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O ato também é uma oportunidade para vendas. Entre os artigos, há bandeiras do PT, do rosto Presidente Lula e também da Palestina.

Entre bonés, há os tradicionais do Movimento dos Trabalhadores e o azul usado pelo equipe do Presidente Lula, com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. Mas destaca-se também os que projetam as eleições do ano que vem, com os dizeres “Lula 2026”.

A expectativa é de que o Ato dos Excluídos seja organizado em cerca de 40 cidades pelo País, em pelo menos 23 Estados.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

