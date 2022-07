Ala pró-Lula do MDB quer adiar as convenções, mas a pré-candidata reafirma a sua intenção de ser a opção oficial do partido

Reprodução do Twitter Foto do encontro com Temer, postada no Twitter de Rossi nesta quarta-feira,20.



O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, se reuniu nesta quarta-feira, 20, com o ex-presidente Michel Temer e reafirmou sua decisão de manter a convenção do partido para o dia 27 de julho. O evento, que será realizado de forma virtual, deve oficializar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. O encontro ocorre na esteira do movimento da ala da sigla que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e quer selar a aliança com o petista ainda no primeiro turno.

Nesta terça-feira, 19, Baleia foi procurado por líderes do MDB que apoiam a candidatura de Lula. Na reunião, como a Jovem Pan mostrou, os caciques defenderam que a convenção deveria ser adiada para o dia 5 de agosto, último dia do prazo legal, e realizada de forma presencial. Na prática, o grupo pró-Lula tenta ganhar tempo para tentar convencer a cúpula da legenda a rifar a candidatura de Simone Tebet, escolhida pela chamada terceira via, bloco também composto pelo PSDB e pelo Cidadania, que ainda não decolou nas pesquisas de intenção de voto.

No encontro desta quarta com Temer, Baleia Rossi disse que o MDB realizou pesquisas qualitativas que mostram potencial de crescimento de Tebet – entusiastas da candidatura da senadora dizem que a parlamentar pode subir nos levantamentos por ter baixa rejeição e não ser tão conhecida pelo eleitor. “Estive hoje com o ex-presidente Michel Temer, um grande conselheiro e amigo de longa data. Fiz um relato a ele sobre as perspectivas positivas do MDB para a eleição. Contei que temos pesquisas qualitativas que mostram forte potencial de crescimento de Simone Tebet. Disse ao ex-presidente que a data da convenção do MDB foi decidida pela Executiva de 15/7, em que todos membros puderam se manifestar. De forma unânime, foi definido o formato virtual e o dia 27/7, mesmo data de Cidadania e PSDB, que integram o Centro Democrático”, escreveu Rossi em seu perfil no Twitter.