Bancada do DEM na Câmara delibera por pedido de expulsão de Rodrigo Maia

Ex-presidente da Câmara, que está na legenda desde sua fundação, e 2007, vive seu terceiro mandato como deputado federal pelo partido

Frederico Brasil/Futura Press/Estadão Conteúdo Comentários sobre ACM Neto foram estopim para deliberação



A bancada do Democratas na Câmara dos Deputados deliberou pelo pedido de expulsão do ex-presidente da Casa Rodrigo Maia (RJ). A informação foi divulgada pelo deputado Efraim Filho (DEM-PB) através de uma publicação em seu perfil no Twitter. Segundo o parlamentar, os recentes “comentários infantis e ofensas desnecessárias” feitas por Maia sobre o presidente do partido, ACM Neto, mostram uma “tentativa de gerar constrangimento”. De acordo com Efraim, isso tem “sido pior pra ele (Maia)”. O deputado estava no DEM desde a sua fundação, em 2007, quando o partido foi criado nas bases do extinto PFL. Maia está no terceiro mandato como deputado federal pelo DEM, partido que chegou a presidir entre 2007 e 2011. Os entraves entre Maia e ACM Neto se tornaram públicos em fevereiro, quando Baleia Rossi (MDB-SP), candidato de Maia para a presidência da Câmara, perdeu para o bloco liderado por Arthur Lira (PP-AL).