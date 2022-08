Barroso envia à PGR acusação contra Bolsonaro feita por familiares de vítimas da Covid-19

Ministro pede que Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito de instalação de processo; associação afirma que presidente cometeu nove crimes relacionados à pandemia

Nelson Jr./SCO/STF/ Questionamento do ministro segue rito processual, não representando abertura do processo



O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou nesta sexta-feira, 12, uma acusação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). A petição é apresentada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. O grupo acusa o presidente de cometer nove crimes durante o enfrentamento a pandemia no Brasil, sendo eles: Perigo para a vida ou saúde de outrem, subtração, ocultação ou inutilização material de salvamento; epidemia com resultado morte; infração de medida sanitária preventiva; charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de documento particular; emprego irregular de verbas públicas e prevaricação. “Da petição inicial, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. Intime-se”, escreveu Luís Roberto Barroso. O questionamento do ministro segue rito processual, não representando, desta forma, a abertura do inquérito contra o presidente. Agora, a PGR deve se pronunciar pelo arquivamento ou abertura do processo.