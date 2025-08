Base governista quer acionar Conselho de Ética contra deputados que ocuparam mesas da Câmara e obstruíram sessão

Parlamentares da oposição protestam contra prisão domiciliar de Bolsonaro; governistas falam em ‘chantagem institucional’

José Cruz/Agência Brasil O protesto começou no início da tarde, quando deputados da oposição, ligados ao ex-presidente, passaram a ocupar a mesa da Câmara com esparadrapos na boca



Deputados da base governista afirmaram, nesta terça-feira (05), que irão representar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra os parlamentares que, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocuparam a mesa diretora da Casa e obstruíram os trabalhos do plenário.

O protesto começou no início da tarde, quando deputados da oposição, ligados ao ex-presidente, passaram a ocupar a mesa da Câmara com esparadrapos na boca, em ato simbólico. O grupo também interditou votações e discursos, exigindo a anistia dos presos do 8 de Janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e liberdade para Bolsonaro.

A ação também foi replicada no Senado, com ocupação semelhante na mesa diretora da Casa Alta. Os manifestantes pressionam o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a pautarem as demandas da oposição.

Governo reage e fala em “continuação do golpe”

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), foi um dos primeiros a se manifestar contra a ação dos oposicionistas. Segundo ele, o protesto representa “chantagem contra o país”. “É a continuação do golpe. É uma chantagem contra o país. Querem parar os trabalhos legislativos. O Brasil tem pressa”, declarou Farias, que garantiu que o PT vai formalizar uma representação contra os manifestantes no Conselho de Ética da Casa. O PSOL também se manifestou em apoio à ação contra os parlamentares da oposição.

Contexto: prisão domiciliar e tensões crescentes

O estopim para o protesto foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que impôs prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira (04). Segundo o magistrado, o ex-presidente teria violado sistematicamente as medidas judiciais anteriormente impostas, agindo de forma “deliberada e consciente” para obstruir investigações e coagir autoridades.

