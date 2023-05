Base soma 1/3 dos votos que derrotaram governo Lula no PL do Marco Temporal

Dos 283 votos para a aprovação do projeto de lei 490/2007, 98 vieram do bloco governista

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Votação na Câmara dos Deputados expôs nova derrota para o governo Lula



A aprovação do PL do Marco Temporal na Câmara dos Deputados mostrou os problemas que o governo Lula enfrenta para aprovar pautas. Dos 283 votos para a provação do projeto de lei 490/2007, cerca de 98 (1/3) vieram de partidos da base do governo, ou seja, o bloco que possui ministérios. Membros das bancadas de MDB, PSD, PSB e União Brasil estão entre os que aprovaram o PL. Apenas 29 deputados desses partidos citados votaram com o Palácio do Planalto contra a resolução. Ao todo, 155 deputados foram contra a proposta. No MDB, dos 30 votos disponíveis, 22 foram a favor do projeto. No PSD, 25 votaram ‘sim’, oito votaram ‘não’ e uma abstenção foi registrada. No União Brasil, maior margem de votos com 50, só dois seguiram as orientações do governo. Já no PSB somente três foram a favor e 12 votaram com o governo. Confira como cada deputado votou na sessão desta terça-feira.