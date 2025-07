Bastidores da extradição: saiba como a prisão de Carla Zambelli se tornou realidade

A coluna apurou que, para dar continuidade ao processo, a pasta encaminhou o pedido de extradição ao Itamaraty, que o remeteu imediatamente à chancelaria italiana pela via diplomática

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Zambelli foi presa nesta terça-feira (29) e foi localizada após um deputado italiano informar o endereço à polícia



Fontes ligadas à operação de extradição de Carla Zambelli revelaram ao titular desta coluna os bastidores dos 55 dias que antecederam a prisão da parlamentar brasileira. Em 11 de junho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu do Supremo Tribunal Federal a documentação com o pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira (PL-SP).

Com os documentos em mãos, o DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional), do MJSP, verificou a conformidade do pedido com o Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália. Esta coluna ainda apurou que, para dar continuidade ao processo, a pasta encaminhou o pedido de extradição ao Ministério das Relações Exteriores, que o remeteu imediatamente à chancelaria italiana pela via diplomática.

Já na Itália, cabe à chancelaria mandar o caso à autoridade principal, como o Ministério da Justiça da Itália. Na sequência, o pedido é encaminhado ao tribunal competente para julgar o caso, que decidirá sobre eventual prisão para fins de extradição. Uma vez julgado procedente o pedido de extradição, as autoridades italianas deliberarão sobre a entrega da extraditanda. Zambelli foi presa nesta terça-feira (29). A deputada foi localizada após um deputado italiano informar o endereço à polícia.

Ela tinha fugido para a Itália depois de ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes, passou pelos Estados Unidos. O deputado italiano Angelo Bonelli contou em sua conta no X que ele deu o endereço de Zambelli para a polícia italiana. “Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli”, escreveu o parlamentar.

