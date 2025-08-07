‘Belém é plano A e plano B para a COP30’, diz André do Lago

Presidente da conferência vai manter a cidade como sede mesmo após o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, cancelar sua viagem ao Brasil

Antonio Cruz/Agência Brasil O governo mantém a posição de que a COP 30 ocorrerá em Belém



O presidente da COP 30, André Correa do Lago, reafirmou com veemência que Belém é a única opção para sediar o evento, mesmo diante das crescentes preocupações com o aumento dos preços de acomodação na cidade. Durante uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Correa do Lago destacou que os preços das hospedagens em Belém subiram de forma significativa, chegando a ser 10 a 15 vezes maiores do que o habitual, tem gerado apreensão entre os países que planejam participar da cúpula climática, marcada para novembro. Apesar das especulações sobre uma possível mudança de local, Correa do Lago descartou essa possibilidade, afirmando que “o plano B é Belém”. A decisão de manter a cidade como sede foi reforçada mesmo após o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, cancelar sua viagem ao Brasil devido aos altos custos, optando por enviar apenas seu ministro do clima e proteção ambiental.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A responsabilidade pelas questões logísticas e estruturais do evento recai sobre a secretaria extraordinária da COP 30, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, que está buscando soluções legais para os preços elevados, inclusive com o apoio de órgãos de defesa do consumidor. Embora o problema de acomodação tenha sido resolvido com a disponibilização de apartamentos suficientes para os visitantes, o preço das hospedagens continua sendo uma preocupação. O governo mantém a posição de que a COP 30 ocorrerá em Belém, apesar das críticas de delegações internacionais, ONGs e povos originários. Até o final de outubro, novas acomodações devem ser entregues, o que pode ajudar a reduzir os preços. Em outra frente, a Câmara dos Vereadores de Belém declarou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, persona non grata, em resposta às tarifas impostas por ele ao Brasil.

Com informações de Pedro Tritto e Patrícia Costa