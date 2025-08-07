Aliados de Tarcísio comemoram pesquisa e veem pouco impacto do tarifaço

Segundo os dados mais recentes, a gestão de Tarcísio é aprovada por 62,4% dos moradores da capital – em março, era 60,5%, um aumento de 1,9 ponto percentual; a desaprovação caiu

Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemoraram os resultados da Paraná Pesquisas divulgados nesta quinta-feira (7). Se comparada à pesquisa anterior, de março, a aprovação do chefe do Executivo paulista na cidade de São Paulo oscilou positivamente, dentro da margem de erro.

Com entrevistas a 1.020 moradores da capital paulista entre os dias 2 e 6 de agosto, a leitura de auxiliares do governador é que a crise do tarifaço, que gerou muitas críticas a Tarcísio, não refletiu na avaliação. Na data, o governador foi criticado por setores da esquerda e da direita, e chegou a ser acusado de estar “em cima do muro”.

“A população avalia a gestão e está contente, vendo resultados. A confiança no governador não foi abalada por crises da internet”, disse uma pessoa próxima. Para outro, a neutralização do discurso logo depois da crise, e algumas semanas antes da pesquisa, além do alinhamento da fala com a preocupação com os setores prejudicados foi a a solução.

Segundo os dados mais recentes, a gestão de Tarcísio é aprovada por 62,4% dos moradores da capital – em março, era 60,5%, um aumento de 1,9 ponto percentual. Já a desaprovação caiu 2,1 pontos, de 34,4% para 32,33%. A amostragem atinge grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

O prefeito da capital, Ricardo Nunes, também registrou um aumento na aprovação dentro da margem de erro. O crescimento foi de 2,3 pontos percentuais (passando de 59,9% para 62,2%). A desaprovação caiu 1,9 ponto percentual, de 36,2% e 34,3%.

Para aliados, a aproximação de Nunes com discurso Bolsonarista nada tem a ver com a pontuação. “Os números refletem a boa gestão, a presença da Prefeitura atuando em todos os lugares da cidade”, afirmou um deles. “Estamos melhorando os números da saúde, da educação, zeladoria. Não só no centro, na periferia. Isso conta”, completa.

