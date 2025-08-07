Jovem Pan > Notícias > Economia > Senado aprova isenção do Imposto de Renda para dois salários mínimos

Senado aprova isenção do Imposto de Renda para dois salários mínimos

Aprovação ocorreu em sessão relâmpago, que durou cerca de 20 minutos; agora, projeto vai para a sanção presidencial

  • Por Jovem Pan
  • 07/08/2025 12h53
Edilson Rodrigues/Agência Senado Plenário do Senado Federal durante votação de projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos Aprovação da proposta ocorreu em uma sessão relâmpago, de cerca de 20 minutos, após a desobstrução da Mesa Diretora da Casa pela oposição

O plenário do Senado aprovou na manhã desta quinta-feira (7), por votação simbólica, o Projeto de Lei 2692/2025, que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos por mês. A matéria agora vai para a sanção presidencial. A aprovação da proposta ocorreu em uma sessão relâmpago, de cerca de 20 minutos, após a desobstrução da Mesa Diretora da Casa pela oposição. Bolsonaristas vinham ocupando o espaço desde o início da semana em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

O texto aprovado na manhã desta quinta-feira é originário da Medida Provisória 1294/2025, editada pelo governo Lula em abril. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), lembrou que há um projeto do governo para elevar a isenção para rendimentos de R$ 5 mil por mês, mas explicou que a aprovação deste texto pelo Senado serve para garantir a regra da MP até que o outro seja chancelado.

O projeto de isenção para salários de R$ 5 mil mensais está na Câmara, já foi aprovado na comissão especial e aguarda ser pautado para votação no plenário da Casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

