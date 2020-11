Bolsonaro afirma não saber se tentará reeleição em 2022

Em live surpresa nas redes sociais, presidente fez um apelo para que a população não deixe de votar

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/11/2020



O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de sábado, 8, que não sabe se tentará a reeleição para a Presidência da República em 2022. Em live surpresa nas redes sociais, presidente fez um apelo para que a população não deixe de votar. Para exemplificar a importância do voto, Bolsonaro relembrou o começo da sua trajetória como vereador. “A gente muitas vezes não dá valor a uma candidatura para vereador. Eu comecei como vereador. e, 30 anos depois, cheguei a presidente da República”, relatou. O presidente também comunicou que ele fará transmissões ao vivo todos os dias, às 19h, até sábado, 14, como uma espécie de “horário eleitoral gratuito”. Bolsonaro não se manifestou sobre o resultado das eleições americanas.

“É um apelo que eu faço a vocês. Votem. O pior voto é aquele que é neutro, que é nulo, que é branco, faz uma gracinha e não quer votar em ninguém. O voto é muito importante. E vocês estão vendo as questões no mundo, como está a política no mundo”, argumentou. O chefe do Executivo também lamentou que a América do Sul esteja sendo “pintada de vermelho”. Em seguida, Bolsonaro afirmou que não pode “mudar o destino do Brasil” de acordo com suas crenças. “Não quer dizer que eu seja candidato a reeleição. Não sei se vou ser candidato a reeleição, está muito longe ainda 2022”, declarou o presidente. “Precisamos, sim, de prefeitos afinados com aquilo que você pensa, com vereadores”, enfatizou. Não é a primeira vez que Bolsonaro faz apelo para que seus apoiadores votem. Na live de quinta-feira, 5, o presidente também apresentou uma lista de candidatos alinhados à sua ideologia política. Ele, porém, explicou que decidiu não se envolver ativamente nas campanhas para as eleições municipais por estar ocupado se dedicando a cuidar do Brasil.