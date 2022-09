Dados de 137,3 mil chaves Pix são vazados, diz Banco Central

Essa é a quarta vez que acontece o mesmo problema desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos

O Banco Central informou, nesta sexta-feira, 16, que aproximadamente 137,3 mil chaves Pix de clientes da Abastece Aí tiveram dados vazados. Essa é a quarta vez que acontece o mesmo problema desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos, em novembro de 2020. O banco explicou que o vazamento, ocorrido entre 1º de julho e 14 de setembro, foi de dados cadastrais, que não comprometem a movimentação de dinheiro. Os dados expostos foram: nome do usuário, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta, data de criação da chave Pix. Com isso, dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. Todos os clientes que tiveram as informações vazadas serão avisados por meio do aplicativo da Acesso ou do internet banking da instituição. O caso será investigado. Além disso, o BC disse que sanções poderão ser aplicadas, como multa, suspensão ou até a exclusão da Abastece Aí do sistema do Pix.