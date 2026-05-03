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Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após cirurgia no ombro, diz boletim

Bolsonaro também apresenta bom controle da dor, segundo o boletim médico

  • Por Jovem Pan*
  • 03/05/2026 12h52
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Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após passar por uma cirurgia no ombro direito. A atualização do estado de saúde foi divulgada no início da tarde deste domingo (3) pelo hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro também apresenta bom controle da dor, segundo o boletim médico. Ele segue internado em apartamento para analgesia – tratamento da dor -, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional.

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam uso diário de analgésicos.

A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes permitiu no dia 30 do mesmo mês.

*com informações do Estadão Conteúdo

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