Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após cirurgia no ombro, diz boletim

Bolsonaro também apresenta bom controle da dor, segundo o boletim médico

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após passar por uma cirurgia no ombro direito. A atualização do estado de saúde foi divulgada no início da tarde deste domingo (3) pelo hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro também apresenta bom controle da dor, segundo o boletim médico. Ele segue internado em apartamento para analgesia – tratamento da dor -, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional.

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam uso diário de analgésicos.

A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes permitiu no dia 30 do mesmo mês.

*com informações do Estadão Conteúdo