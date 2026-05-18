Datafolha: relação entre Lula e Congresso é de confronto para 70% dos brasileiros

Levantamento revela que apenas 20% da população enxerga cooperação entre os Poderes; para 89% do grupo que percebe embate, a situação é negativa para o país

Ricardo Stuckert / PR Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)



A relação entre o governo Lula (PT) e o Congresso é de mais confronto do que de colaboração para 70% dos brasileiros, de acordo com pesquisa divulgada pelo Datafolha. O levantamento aponta que 20% da população enxerga um cenário de maior cooperação entre o Executivo e o Legislativo.

Segundo o instituto, 2% dos entrevistados afirmam não ver nem confronto nem colaboração, enquanto 8% não souberam responder.

Os números mostram também como a população avalia o funcionamento entre os Poderes. Entre os 70% que enxergam mais confronto, 89% classificam o fato como negativo para o Brasil, e 10% consideram positivo. Já no grupo dos 20% que veem mais colaboração, 58% dizem que a relação é positiva para o país, contra 38% que a definem como negativa.

O resultado da pesquisa evidencia episódios recentes de embate nos Três Poderes. No Legislativo, o governo enfrentou a rejeição pelo Senado da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a derrubada do veto presidencial à redução de penas para acusados de atos golpistas.

A pesquisa Datafolha foi realizada antes da divulgação de conversas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Avaliação dos Poderes

O Datafolha também mediu a aprovação do Congresso e da Presidência. O trabalho de deputados federais e senadores é considerado ruim ou péssimo por 37% dos entrevistados. Já de 43% avaliam o Legislativo como regular, e 15% o classificam como bom ou ótimo.

Em relação ao presidente Lula, aos três anos e quatro meses de mandato, 39% dos eleitores avaliam o trabalho do governo como ruim ou péssimo. Para 30%, a gestão é boa ou ótima, enquanto 29% a consideram regular.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios de todas as regiões do país na terça (12) e na quarta-feira (13). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.