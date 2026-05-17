Datafolha: Governo Lula tem pior avaliação em áreas como segurança e corrupção

A insatisfação com a atuação da gestão petista em cada área é similar entre homens e mulheres, com exceção da saúde

Foto: Ricardo Stuckert / PR 02.04.2026 - Entrevista ao vivo para a TV Record Bahia 02.04.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante entrevista ao vivo para a TV Record Bahia. Salvador-BA Foto: Ricardo Stuckert / PR



Eleitores avaliam que o governo Lula (PT) se saiu pior em áreas considerados prioritárias para o próximo presidente, como segurança pública e combate à corrupção, aponta pesquisa Datafolha divulgada no sábado (16).

A área em que a atual gestão registra o pior desempenho é a segurança pública (16%), seguida de saúde (15%), economia (13%) e combate à corrupção (13%).

Temas em que o governo Lula se saiu pior, segundo eleitores:

Segurança pública: 16%

Saúde: 15%

Economia: 13%

Combate à corrupção: 13%

Educação: 5%

Combate à fome e à miséria: 4%

Combate ao desemprego: 3%

Meio ambiente e mudanças climáticas: 3%

Relações exteriores: 2%

Ciência e tecnologia: 1%

Direitos humanos: 1%

Cultura: 1%

Habitação: 1%

Igualdade racial: 1%

Povos indígenas: 1%

Todas as áreas: 6%

Nenhuma: 5%

Não sabe/não respondeu: 7%

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, com abordagem pessoal em pontos de fluxo, nos dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-00290/2026.

A insatisfação com a atuação da gestão petista em cada área é similar entre homens e mulheres, com exceção da saúde, aponta a pesquisa. Nesse caso, 19% das mulheres afirmaram que o setor em que o governo se sai pior é a saúde, enquanto, entre homens, o índice é de 11%. A margem de erro nesses segmentos é de três pontos percentuais.

A impressão de um mau desempenho na economia se destaca na faixa etária de 16 a 24 anos. Nesse grupo, 21% dos entrevistados avaliam a gestão com um desempenho negativo, um contraste com o grupo de pessoas de 60 anos ou mais, em que 5% apontam a área. As margens de erro para essas faixas são, respectivamente, de seis e cinco pontos.

Mesmo quem declarou voto em Lula neste ano indica a segurança pública como um dos principais problemas do governo, com 18% de índice. Depois, aparecem saúde, com 14%, e combate à corrupção, com 10%.

Já entre os eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL), 17% citam o combate à corrupção como pior área, 16% citam economia, 14%, segurança, e outros 14%, saúde. No total, 12% entre os eleitores do senador citaram que todas as áreas foram ruins sob o petista.

Boa avaliação

Os entrevistados também foram questionados sobre áreas em que o governo Lula se saiu melhor. Nesse caso, se destacam combate à fome e à miséria (13%), combate ao desemprego (10%) e educação (10%).

Temas em que o governo Lula se saiu melhor, segundo eleitores:

Combate à fome e à miséria: 13%

Combate ao desemprego: 10%

Educação: 10%

Saúde: 6%

Igualdade racial: 6%

Habitação: 5%

Cultura: 5%

Relações exteriores: 5%

Direitos humanos: 4%

Povos indígenas: 3%

Economia: 2%

Segurança pública: 2%

Combate à corrupção: 1%

Meio ambiente e mudanças climáticas: 1%

Ciência e tecnologia: 1%

Todas as áreas: 1%

Nenhuma: 19%

Não sabe/não respondeu: 7%

A pesquisa Datafolha também questionou aos eleitores quais áreas devem ser prioridade para o próximo presidente. Depois de saúde, educação, segurança e economia, foram citados combate à fome e à miséria (7%), combate à corrupção (7%) e combate ao desemprego (6%).

Temas prioritários para o próximo presidente, segundo eleitores:

Saúde: 34%

Educação: 15%

Segurança pública: 12%

Economia: 11%

Combate à fome e à miséria: 7%

Combate à corrupção: 7%

Combate ao desemprego: 6%

Direitos humanos: 2%

Meio ambiente e mudanças climáticas: 1%

Habitação: 1%

Igualdade racial: 1%

Ciência e tecnologia: 1%

Todas as áreas: 2%

Não sabe/não respondeu: 2%