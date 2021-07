Com dores abdominais, Bolsonaro é internado no Hospital das Forças Armadas

Agenda do dia, que previa um encontro com os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF, está cancelada

Com dores abdominais, o presidente Jair Bolsonaro foi internado, nesta quarta-feira, 14, no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, para a realização de exames. Em razão disso, a agenda do dia está cancelada. A informação foi confirmada à Jovem Pan por um auxiliar do Palácio do Planalto. Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) afirmou que o chefe do Executivo federal “ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital”. “O Presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta quarta-feira (14) para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem”, diz o comunicado oficial.

Segundo a agenda oficial da Presidência, Bolsonaro participaria, às 8h, de uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da pandemia de Covid-19. Às 10h, ele participaria do lançamento de um programa chamado Ações para o Novo Ensino Médio, no Palácio do Planalto. Às 11h, haveria uma reunião entre os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Em nota, a assessoria de comunicação informou o cancelamento da agenda. “Foi cancelada a reunião entre os presidentes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo que aconteceria nesta quarta-feira (14). O encontro será oportunamente reagendado”, diz o texto.

Nos últimos dias, Bolsonaro vinha sofrendo com uma crise de soluços. Ele, inclusive, abordou o assunto em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada e em uma entrevista à rádio Guaíba, na quarta-feira, 7. “Peço desculpas a todos que estão me ouvindo, porque eu estou com soluço já tem cinco dias. Eu fiz uma cirurgia para implante dentário no sábado [3], já aconteceu comigo no passado, talvez, em função dos remédios que eu estou tomando, eu estou 24 horas por dia com soluço”, disse.