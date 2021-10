Bolsonaro chama depoimento de Hang na CPI de ‘fiasco’: ‘Não conseguiram nada’

Presidente afirmou que tem ‘vergonha’ dos senadores do G7 e disse que os parlamentares tentam ‘criminalizar’ quem defende o tratamento precoce

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro criticou CPI da Covid



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) classificou o depoimento do empresário Luciano Hang na CPI da Covid-19 como um “fiasco” e criticou o grupo de senadores conhecidos como “G7”, de oposição ao governo. “Ontem o depoimento do Luciano Hang, eu assisti parte daquilo. O fiasco. Eu tenho vergonha desse G7 que está lá. Não conseguiram nada. É o tempo todo tentando criminalizar as pessoas que defendem o tratamento inicial”, afirmou Bolsonaro durante a live desta quinta-feira, 30. O presidente também voltou a defender o tratamento inicial e afirmou que, se estivesse pensando em reeleição para 2022, teria decretado um lockdown. “Para mim seria mais cômodo ficar do lado desse pessoal, mas não é assim que funcionam as coisas. Se eu estivesse pensando em reeleição, estaria do outro lado, do politicamente correto, teria fechado o país com lockdown”, declarou.

Bolsonaro também disse que a Petrobras deve anunciar nos próximos dias um programa que vai entregar um botijão de gás a cada dois meses para os beneficiários do Bolsa Família. “É uma ajuda, é um alento, porque muita gente ali não tem condições de sobrevivência mesmo”, afirmou. Nesta quarta, 29, o Conselho de Administração da estatal aprovou a destinação de R$ 300 milhões para a criação de um programa social de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social para contribuir com o acesso a insumos essenciais, com foco no gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha. A companhia informou, no entanto, que o projeto e está em fase final de estudos, incluindo a definição do critério de escolha das famílias em situação de vulnerabilidade e da busca de parceiros do setor que possam somar esforços e ampliar o valor a ser investido.

Assista à live completa do presidente Jair Bolsonaro no programa “Os Pingos Nos Is”: