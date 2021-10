‘Fakhoury defendeu muito bem a liberdade de expressão’, afirma Ana Paula

Comentaristas de ‘Os Pingos Nos Is’ analisaram o depoimento do empresário na CPI da Covid-19

Leopoldo Silva/Agência Senado Mesa da CPI da Covid-19 durante oitiva do empresário Otávio Fakhoury



O empresário Otávio Fakhoury prestou depoimento na CPI da Covid-19 nesta quinta-feira, 30, e admitiu que financiava o site do Instituto Força Brasil (IFB), conhecido por propagar teses negacionistas. O instituto entrou na mira da comissão pela tentativa de vender imunizantes ao Ministério da Saúde. Durante a sessão, Fakhoury atacou a eficácia de vacinas contra a Covid-19, principalmente a CoronaVac, e se posicionou contra o uso de máscaras, afirmando que trata-se da sua opinião. Ele disse ainda que não se vacinou porque possui a imunidade alta. “Isso não é liberdade, é crime. Liberdade de opinião é eu torcer para o Flamengo, o senador Tasso torcer para o Ceará. Quando a sua opinião compromete a vida de todos, isso não é liberdade não”, rebateu o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, criticou o tom “autoritário” de Randolfe, de Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, e do relator Renan Calheiros (MDB-AL). “Fakhoury defendeu muito bem a liberdade de expressão. Ele disse que, como cidadão, ele tem o direito constitucional de dar a sua opinião.” Ana Paula afirmou ainda que a prerrogativa de dizer o que é crime não cabe aos senadores. “Eu queria deixar um recado para o senador Randolfe: essa prerrogativa não é sua, senador. É da Constituição. Até hoje ouvimos nessa CPI que criticar algum senador é criticar o Senado, a instituição. Engraçado que essa prerrogativa não vale para o Executivo”, opinou.

