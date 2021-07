Bolsonaro critica vandalismo em protestos contra o governo: ‘Nunca foi por saúde’

Caso aconteceu neste sábado, 3, em São Paulo, quando participantes da manifestação incendiaram uma agência bancária, depredaram pontos de ônibus e entraram em confronto com policiais

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia Miliar informou nas redes sociais que agentes de segurança e equipes dos Bombeiros atuavam na região da Consolação, na capital paulista, para conter a depredação



O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 4, para criticar atos de vandalismo durante manifestações contra o governo. Os casos aconteceram neste sábado, em São Paulo, quando alguns presentes no protesto incendiaram uma agência bancária do Santander, depredaram pontos de ônibus e entraram em confronto com policiais. A Polícia Miliar informou nas redes sociais que agentes de segurança e equipes dos Bombeiros atuavam na região da Consolação, na capital paulista, para conter a depredação. Em publicação no Twitter, Bolsonaro afirmou que “nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder”. “Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou “ato antidemocrático” será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder!’, afirmou rebatendo as acusações de genocídio e omissão na pandemia. Os protestos contra o governo atual aconteceram em pelo menos 347 municípios do país e, na maioria das localidades, foi de forma pacífica. A manifestação deste sábado foi o terceiro ato contrário ao mandatário. Além do impeachment de Jair Bolsonaro, os participantes também pediam mais vacinas contra a Covid-19.