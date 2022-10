Bolsonaro cumpre agenda com Tarcísio em Guarulhos; Lula faz caminhada em Minas Gerais com Tebet

Atual presidente se dividiu entre quatro compromissos no estado paulista enquanto Lula foca em caminhada na região mineira

FEPESIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO/REUTERS/Diego Vara Candidatos à presidência buscam votos no Sudeste na reta final das eleições



Faltando uma semana do segundo turno das eleições de 2022, os candidatos à presidência Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) se concentraram no Sudeste do país neste sábado, 22, em eventos para conquistar apoio popular antes da votação final. Ao lado do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), Bolsonaro focou no estado de São Paulo, região que concentra o maior colégio eleitoral do Brasil. Pela manhã, ele participou de um comício em Guarulhos, no qual agradeceu personalidades que o endossaram na campanha e discursou em prol da liberdade de imprensa. Na tarde, ele se reuniu com apoiadores em uma live, incluindo o jogador de futebol Neymar e Nikolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil. À noite, o atual presidente ainda se encontra com autoridades e religiosos da periferia de São Paulo.

Já Lula se concentrou em Minas Gerais, região em que o petista venceu no primeiro turno, mas aparece em segundo lugar nas intenções de voto, segundo pesquisa eleitoral Futura Inteligência, encomendada pelo banco Modal. O ex-presidente estava acompanhado de Simone Tebet (MDB), que se tornou uma das maiores apoiadores da campanha após ficar em terceiro lugar no primeiro turno. Lula começou o dia atendendo à imprensa em Ribeirão das Neves antes de seguir para uma caminhada entre a cidade e Belo Horizonte. Na sexta, o petista já havia feito duas caminhadas no estado, em Teófoli Otoni e Juiz de Fora.