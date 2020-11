Bolsonaro declara apoio a candidato que lidera com 65% em Rio Branco

Após fracasso como cabo eleitoral no primeiro turno, presidente decidiu ser mais sutil; vídeo apoiando Tião Bocalom foi publicado na rede social de Márcio Bittar

Após fracasso como cabo eleitoral no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro decidiu apoiar o candidato à prefeitura de Rio Branco (AC) Tião Bocalom (PP), que lidera a corrida eleitoral com 65% das intenções de voto. Bocalom disputa o segundo turno com a candidata Socorro Neri (PSB), que tem 28%, segundo o Ibope. Diferente do primeiro turno, em que Bolsonaro utilizou suas redes sociais para declarar apoio a candidatos a prefeitos e vereador, o presidente decidiu ser mais discreto. Dessa vez, o vídeo foi publicado na rede social do senador Márcio Bittar (MDB-AC). “Olá, prezado, Bocalom, nesse segundo turno, estamos juntos aí, boa sorte”, disse brevemente Bolsonaro ao lado de Bittar.

Dos 13 candidatos à prefeitura apoiados abertamente pelo presidente, nove não foram eleitos. Bolsonaro apareceu no horário eleitoral televisivo de dois candidatos à prefeitura das duas das maiores capitais brasileiras: Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo e Marcelo Crivella (Republicanos) no Rio de Janeiro. Russomanno ficou em quarto lugar na corrida eleitoral da capital paulista, com 10,5% dos votos, e Crivella conseguiu atingir o suficiente para ir ao segundo turno ao lado de Eduardo Paes (DEM). Além de Crivella, capitão Wagner (PROS) também foi apoiado pelo presidente e vai disputar o segundo turno em Fortaleza (CE).