Ibope em Porto Alegre: Sebastião Melo tem 49% dos votos no 2º turno; Manuela, 42%

No primeiro turno, o ex-vice-prefeito de Porto Alegre venceu a disputa com 31% dos votos, enquanto a candidata do PCdoB alcançou 29% dos eleitores

Montagem/Reprodução Manuela D'Ávila (PCdoB) e Sebastião Melo (MDB)



Sebastião Melo (MDB) lidera com 49% contra 42% das intenções de voto para Manuela D’Ávila (PCdoB) no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Porto Alegre. As informações são da pesquisa Ibope, divulgada nesta terça-feira, 24, pela RBSTV. Brancos e nulos são 5%, enquanto 4% não sabem/não responderam. Se considerados somente os votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, Sebastião Melo tem 54% e Manuela, 46%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 805 eleitores da capital, entre os dias 22 e 24 de novembro. A pesquisa tem identificação na Justiça Eleitoral como RS-03118/2020.

Levando em conta a pandemia do coronavírus e as medidas restritivas, 91% afirmaram que “com certeza comparecerão para votar”, 7% ainda estão em dúvida, e 2% “não comparecerão de jeito nenhum”. No primeiro turno, o ex-vice-prefeito de Porto Alegre venceu a disputa com 31% dos votos, enquanto Manuela alcançou 29% dos eleitores. O resultado contradisse a pesquisa Ibope divulgada no último dia 14, véspera do 1º turno, que apontava a candidata do PCdoB com 40% das intensões de voto, contra 25% de Melo, e 15% de Marchezan Júnior.