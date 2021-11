México passa a cobrar visto de brasileiros para evitar tentativa de imigração ilegal para os EUA

Decisão publicada nesta sexta-feira, 26, suspende acordo de isenção de documentação assinado em 2004 e foi tomado após conversa entre países

Marcelo Camargo/Agência Brasil Visto será cobrado aos brasileiros que embarcarem para o México



Uma decisão publicada pelo governo do México nesta sexta-feira, 26, passou a exigir a apresentação de vistos para brasileiros que queiram entrar no país da América do Norte. A medida, que já era esperada e foi combinada entre as duas nações, suspende um acordo de isenção de vistos assinado em 2004 e tem como intenção diminuir a quantidade de brasileiros que tentam trabalhar ilegalmente no território mexicano ou atravessar a fronteira terrestre com os Estados Unidos para imigrar. “Tem se identificado um aumento substancial de brasileiros que ingressam no território nacional amparados pelo acordo de supressão de vistos com uma finalidade distinta da permitida pela condição de visitante”, afirma trecho da publicação governamental. De acordo com o documento, a exigência do visto é temporária e gratuita, podendo ser feita de forma eletrônica. O visto passará a ser cobrado pela imigração do México na entrada do país em um prazo de 15 dias. De acordo com o governo dos EUA, mais de 46 mil brasileiros foram detidos na fronteira entre EUA e México entre o fim de 2020 e de 2021. Um dos casos mais marcantes foi o da brasileira Lenilda dos Santos, de 49 anos, natural de Vale do Paraíso, em Roraima, que morreu de sede e fome no deserto após ser abandonada por um grupo de pessoas que tentava fazer a travessia a pé.