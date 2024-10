Bolsonaro diz que laudo falso ‘marcará’ a vida de Marçal e que não pretende ter conversa com ele

Para o ex-presidente, o candidato derrotado em São Paulo errou muito durante a campanha, principalmente após divulgar mentiras possivelmente criminosas contra adversários políticos

PEDRO TEIXEIRA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro reforçou que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é o seu candidato.



O ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado das eleições municipais, realizadas neste domingo (6), afirmando que o seu partido, Partido Liberal (PL), ganhou em 9 de 26 capitais brasileiras. Ele ressaltou que no Rio de Janeiro o resultado foi positivo, apesar da derrota do seu candidato, Alexandre Ramagem. “Varremos o PT de Araraquara”, afirmou a jornalistas, após a consolidação das apurações. Ao lado de Ramagem, Bolsonaro disse que agora vai se concentrar na eleição paulista, apoiando o atual prefeito Ricardo Nunes, já que o vice de Nuvens é do PL. “Agora em São Paulo é abrir o jogo, se configurar Nunes e Boulos, vou entrar de cabeça”, afirmou Bolsonaro.

Para o ex-presidente, o candidato derrotado em São Paulo, Pablo Marçal (PRTB-SP), errou muito durante a campanha e o laudo falso contra o concorrente Guilherme Boulos (Psol-SP) foi o fechamento que faltava para tirá-lo da disputa. “Esse laudo do Marçal vai marcar a vida dele, não pretendo conversar com ele”, disse Bolsonaro, reforçando que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é o seu candidato.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte