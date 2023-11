Bolsonaro diz que ‘não está tudo certo’ com Tarcísio e que governador ‘dá escorregadas’ na política

Durante entrevista, o ex-presidente disse não concordar com atitudes tomadas pelo governador de São Paulo

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/07/2023 Ex-presidente disse 'não mandar' em Tarcísio durante a entrevista



O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) “dá suas escorregadas” na política. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 16, durante entrevista do ex-mandatário à Rádio GaúchaZH. Na ocasião, Bolsonaro elogiou seu ex-ministro no papel de gestor, mas disse que, “politicamente”, Tarcísio tem feito coisas que ele “jamais faria”. “Não ‘tá’ tudo certo [com Tarcísio]. Eu não mando no Tarcísio. Ele é um baita de um gestor, politicamente dá suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda, mas um governador depende do governo federal”, disse Bolsonaro. A critica foi referente à aparição de Tarcísio ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) antes da reforma tributária na Câmara dos Deputados. “Eu não tiraria (a foto). O que eu tenho a ganhar com o Haddad, meu Deus do céu? O que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo? Nada”, disse Bolsonaro.