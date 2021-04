Bolsonaro e Mourão lamentam morte de Levy Fidelix; veja homenagens

Nas redes sociais, o presidente expressou seus ‘sinceros pêsames’ e o vice do governo afirmou que o conservadorismo perdeu um grande líder; confira a repercussão do adeus ao homem do Aerotrem

O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do político Levy Fidelix, presidente nacional do PRTB, em sua página oficial no Facebook. “A morte é sempre um momento difícil para todos. Que as boas lembranças de Levy Fidelix permaneçam sempre entre nós. Expresso meus sinceros pêsames aos familiares e rogo a Deus que o receba”, disse Bolsonaro na tarde deste sábado, 24. O vice-presidente Hamilton Mourão, filiado ao PRTB, também se manifestou sobre a perda no Twitter. “Lamento o falecimento do amigo Levy Fidelix. O movimento conservador brasileiro perde um dos seus principais representantes. Que Jesus Cristo abençoe e conforte toda a família. Ainda ressalto a pessoa de Levy como cidadão brasileiro, chefe de família e um político com honestidade de propósitos. Ele foi um homem batalhador e incansável na luta por um Brasil cada vez melhor”, registrou Mourão, que postou fotos ao lado do colega de partido.

Por complicações da Covid-19, o presidente e fundador do PRTB morreu aos 69 anos na noite desta sexta-feira, 23. Ele estava internado desde março para tratar a doença no hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo. O óbito foi confirmado pelo partido.”É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso líder, fundador e presidente nacional, Levy Fidelix. Descanse em paz, homem do Aerotrem”, publicou a sigla no Twitter. Conhecido por defender o projeto do Aerotrem, a ideia de construir um trem-bala que ligaria Campinas, São Paulo e o Rio de Janeiro, Fidelix concorreu a diversos cargos políticos em mais de dez eleições, mas nunca se elegeu.

Confira a repercussão da morte de Levy Fidelix:

