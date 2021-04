Levy Fidelix, idealizador do aerotrem, morre aos 69 anos por complicações da Covid-19

Político e empresário, Fidelix estava internado em um hospital particular de São Paulo; PRTB lamentou em nota a morte dele: ‘Descanse em paz homem do aerotrem’

Reprodução/ Flickr/PRTB Levy Fidelix era presidente e fundador do PRTB



O político e empresário Levy Fidelix, de 69 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 23, em razão de complicações da Covid-19. A informação foi confirmada pela página oficial do fundador e presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), sigla do vice-presidente Hamilton Mourão, no Twitter. Fidelix, que estava internado em um hospital particular de São Paulo, ficou conhecido por seu projeto do aerotrem, um projeto de trem-bala que ligaria Campinas, São Paulo e o Rio de Janeiro. Nas eleições de 2018, Levy concorreu ao cargo de deputado federal pelo Estado de São Paulo, mas não foi eleito. Em 2020, disputou o pleito pela Prefeitura de São Paulo, mas também não obteve sucesso.

José Levy Fidelix da Cruz nasceu em 27 de dezembro de 1951 na cidade de Mutum, em Minas Gerais. Se formou em Comunicação Social na Universidade Federal Fluminense (UFF) e começou sua carreira como assessor de comunicação e também atuou como jornalista. Em 1986 ingressou na política disputando sua primeira eleição como candidato à Deputado Estadual por São Paulo pelo PL. Também tentou uma eleição como deputado federal pelo PTR no fim dos anos 80 e em 1992 fundou o PRTB. Fidelix também já concorreu à Presidência por duas vezes. Para o cargo de governador, também foram duas e, para deputado federal, três.

Nas redes sociais de Levy Fidelix, o PRTB publicou um comunicado lamentando a morte de seu fundador e presidente. “É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso Líder, Fundador e Presidente Nacional Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem!”, escreveram.