Bolsonaro explora declaração de Lula sobre ‘capiau do interior’, chama petista de ‘ladrão’ e fala em lutar contra ‘quadrilha’

Presidente discursou em Campinas na manhã deste sábado, ao lado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de SP; tom inflamado faz parte da estratégia do QG da reeleição para última semana de campanha

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro discursou ao lado de Tarcísio Gomes de Freitas em Campinas, no interior de São Paulo



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na corrida presidencial, na manhã deste sábado, 24. Depois de participar de uma motociata em Campinas, no interior de São Paulo, o mandatário do país discursou a apoiadores ao lado do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), seu candidato ao Palácio dos Bandeirantes, e do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes (PL), que briga por uma vaga ao Senado pelo maior Estado do país. Em sua fala, o chefe do Executivo federal explorou a declaração do petista sobre o “capiau do interior”, chamou o concorrente de “ladrão” e afirmou que “se precisar lutar contra essa quadrilha nós lutaremos”. O discurso inflamado faz parte da estratégia traçada pelo QG da reeleição para os oito dias que antecedem o primeiro turno. Segundo apurou a Jovem Pan, na última semana antes do pleito, a campanha bolsonarista vai recorrer ao tema da corrupção para tentar aumentar a rejeição de Lula junto ao eleitor e crescer nas pesquisas de intenção de voto. A ideia é subir o tom já no debate deste sábado, que será realizado por um pool de veículos de imprensa a partir das 18h15. Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 22, mostra Lula na liderança, com 47% das intenções de voto, ante 33% de Bolsonaro.

“Sou caipira, sou capiau do interior, mas não sou ignorante como esse ladrão”, disse Bolsonaro a apoiadores. Na quinta-feira, 22, em entrevista ao “Programa do Ratinho”, do SBT, Lula se referiu ao atual presidente como “ignorante” e associou esse termo ao “capiau do interior de São Paulo”. “Ele [Bolsonaro] é um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capiau, lá do interior de São Paulo, aquele capiau de Registro, bem duro assim, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, ser um cara refinado como eu”, disse o petista ao apresentador. Bolsonaro conta, em especial, com o apoio do eleitor do interior de São Paulo, mais conservador, para melhorar suas intenções de voto no maior colégio eleitoral do país. Em Campinas, o mandatário do país disse que o eleitor não fará uma escolha difícil entre ele e o candidato do PT. “Do lado de cá uma pessoa que defende a família, do lado de lá um ladrão que diz que os valores familiares é um retrocesso”, disse. “Do meu lado na minha chapa dois militares soldados do Brasil. Do lado de lá dois ladrões, um roubou o Brasil e o outro roubou merenda”, acrescentou, em alusão ao candidato a vice na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

Em seu discurso, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas também citou o tema da corrupção em governos petistas. “Nós vencemos a corrupção que desgraçou o Brasil”, disse. Em um aceno ao eleitorado bolsonarista, o candidato do Republicanos disse que representará um governo “que vai defender a família, que vai se posicionar contra o aborto”. Apoiado por Bolsonaro no Estado de São Paulo, Gomes de Freitas aparece numericamente na segunda colocação da disputa ao Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o Datafolha, o aliado do presidente da República tem 23% das intenções de voto. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) tem 34%. Na terceira colocação, com 19% da preferência dos paulistas, aparece o governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 19%. O tucano está tecnicamente empatado com Tarcísio no limite máximo da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.