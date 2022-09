11% dos eleitores admitem voto útil no primeiro turno, aponta Datafolha

Um em cada cinco eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) consideram mudar de candidato

Montagem sobre fotos - Estadão Conteúdo Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



Na reta final da campanha eleitoral, a coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem apostado na estratégia do voto útil ao pedir que eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) que virem o voto para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda no primeiro turno. Enquanto Lula diz que não concorda e que já foi vítima desse tipo de tática, Ciro tem se posicionado fortemente contra. De acordo com o recorte da pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 22, boa parte dos eleitores do pedetista não pretende mudar o voto. O levantamento indica que uma parcela de 11% dos entrevistados afirmam que poderiam mudar de candidato no primeiro turno da eleição presidencial e apoiar aquele que estiver em primeiro lugar nas intenções de voto. Entre eleitores de Ciro e Tebet, o índice é de 1 em cada 5 eleitores. A pesquisa sugere que o forte assédio do PT pode ter motivado a queda no número de eleitores de Ciro que dizem apoiar Lula em um eventual segundo turno, o número caiu de 51% para 43%.

*Com informações da repórter Carolina Abelin