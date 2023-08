Bolsonaro fará cirurgias em São Paulo no mês que vem

Ex-presidente da República está em Goiânia para receber título de cidadão honorífico de Goiás

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/07/2023 Bolsonaro vai corrigir um refluxo pelo nariz e operar uma hérnia na lateral da barriga



O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai passar por procedimentos cirúrgicos no dia 11 de setembro em São Paulo. “Vou fazer duas ou três cirurgias no dia 11, em São Paulo, em um hospital que tenho convênio pela Câmara. Vou corrigir um refluxo pelo nariz e operar uma hérnia na lateral da barriga”, disse à Jovem Pan, com exclusividade. Jair Bolsonaro viajou para Goiânia, nesta sexta-feira, 18, para receber um título de cidadão honorífico da capital goiana. A cerimônia será na Assembleia Legislativa de Goiás. O projeto de lei (PL) que deu a honraria a Bolsonaro foi aprovado em 2019 e sancionado pelo governador Ronaldo Caiado em 2019. O chefe do Executivo goiano também deve marcar presença na solenidade.