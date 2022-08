Bolsonaro indica dois nomes ao STJ; Senado deve aprovar

Indicação acontece após aposentadorias dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro

Isac Nóbrega/PR Despacho foi publicado no Diário Oficial da União e encaminhado ao Senado Federal, onde os escolhidos devem passar por sabatina



O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), indicou nesta segunda-feira, 1º, os dois nomes para a vagas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). São eles o Messod Azulay Neto, atual juiz federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede na cidade do Rio de Janeiro, e Paulo Sérgio Domingues, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede na cidade de São Paulo. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União e encaminhado ao Senado Federal, onde os escolhidos devem passar por sabatina e aprovação dos parlamentares. A indicação acontece após aposentadorias dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro. Ainda não há confirmação da data para sabatina no Senado Federal.