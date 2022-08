Eleições 2022: Bolsonaro lidera corrida presidencial em São Paulo, diz pesquisa

Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas também mostra que Lula (PT) aparece na segunda posição, com 36,1% das intenções de voto

Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 1º, pelo Paraná Pesquisas mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida presidencial no Estado de São Paulo. Em uma simulação estimulada, na qual os nomes dos candidatos são sugeridos, Bolsonaro aparece com 40,1% das intenções de voto no maior colégio eleitoral do Brasil. Principal rival de Bolsonaro no pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na segunda posição da pesquisa, com 36,1% das intenções de voto. Em relação à pesquisa anterior, Bolsonaro mostra um crescimento de 0,4%, enquanto Lula apresenta queda de 0,2%. Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira posição, com 7,1% dos votos, sendo seguido por Simone Tebet (MDB), com 1,7%. Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), André Janones (Avante), Felipe D’Ávila (Novo), Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) ficaram com menos de 1%, das intenções de voto.

Segundo a pesquisa, Bolsonaro tem sua maior base de apoio no grupo com pessoas entre 35 e 44 anos, onde tem 43,6% de apoio, enquanto Lula prevalece na faixa etária de 16 a 24 anos, com 45,5%. Em relação a gênero, Bolsonaro lidera entre os homens (48,1%), enquanto Lula é a preferência das mulheres (39,1%). Já em relação ao grau de formação, o petista lidera entre as pessoas com ensino fundamental (42,4%) enquanto o atual mandatário mostra vantagem entre os eleitores com ensino superior (45,7%). No cenário estimulado, Brancos e Nulos correspondem a 7,5% dos entrevistados, enquanto aqueles que Não Sabem ou Não Responderam correspondem a 4,9%.

O levantamento também traz dados sobre a corrida para o cargo de governador do Estado. Segundo a pesquisa estimulada, Fernando Haddad (PT) lidera a disputa com 33,2% das intenções de voto, mostrando crescimento de 2,6% em relação à última pesquisa. Em segundo lugar está Tarcísio de Freitas (Republicanos), que soma 22,5% das intenções e também mostrou um aumento de 3,3% em relação ao último levantamento. Já Rodrigo Garcia (PSDB) aparece com 14%, com aumento de 4,8% em comparação à última pesquisa. Vinicius Poit (Novo) soma 1,2%. Gabriel Colombo (PCB), Elvis Cezar (PDT) e Altino Junior (PSTU) somam menos de 1% das intenções. Brancos e Nulos somam 16,3% e aqueles que não sabem ou não responderam correspondem a 10,7%.