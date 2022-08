Bolsonaro lidera em SP com 40,3% de intenções de votos; Lula tem 35,5%, indica Paraná Pesquisas

Em relação ao levantamento anterior, presidente cresceu 0,2% no Estado, e Lula caiu 0,7%; na modalidade espontânea, mandatário ficou com 29,6% e o petista com 24,5%

Reprodução/Paraná Pesquisas Bolsonaro lidera na pesquisa eleitoral estimulada para a Presidência da República no Estado de São Paulo do instituto Paraná Pesquisas



O novo levantamento de intenções de votos para o cargo de presidente da República em São Paulo aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera no Estado com 40,3%, enquanto o seu maior oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 35,5%. Em relação ao estudo anterior, Bolsonaro cresceu 0,2% e Lula caiu 0,7%. Ciro Gomes pontuou 7,6%; Simone Tebet, 3,6%; Pablo Marçal, 0,6%; Luiz Felipe D’Ávila (Novo) atingiu 0,3%; Vera Lúcia (PSTU); Leonardo Péricles (UP) e Soraya Thronicke (União) tiveram 0,1%. Demais candidatos não pontuaram. Nenhum, branco ou nulo somaram 7% e não sabem ou não responderam, 4,7%.

Já na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Bolsonaro ficou com 29,6%; Lula com 24,5%; Ciro com 2,5%; Tebet, 1,4%; Marçal, 0,3%; D’Ávila, 0,2%. Todos os demais, juntos, somaram 0,1%. Ainda na modalidade espontânea, não sabem ou não responderam bateu a marca de 34,4%, enquanto nenhum dos candidatos, brancos ou nulos ficaram em 7%. Para a realização da pesquisa foram ouvidos presencialmente 1.880 eleitores com mais de 16 anos e em 78 municípios do Estado entre os dias 18 e 22 de agosto de 2022. Segundo o Paraná Pesquisas, o nível de confiança é de 95,0%, com margem estimada de erro de aproximadamente 2,3 pontos percentuais para cima ou para baixo. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR–03203/2022.