Bolsonaro participa de Marcha para Jesus e motociata no Recife

Presidente encontrou-se com apoiadores e reforçou agenda com a população evangélica; mandatário esteve em culto na capital paulista na noite da última sexta

Gregg Newton / AFP Bolsonaro intensifica agenda com público evangélico neste sábado



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata neste sábado, 6, na cidade de Recife, em Pernambuco. No local, o mandatário esteve acompanhado do candidato aliado para o governo do Estado, Anderson Ferreira (PL), e do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. A concentração para a saída aconteceu no momento em que o chefe do Executivo pousou na capital pernambucana e foi recebido aos gritos de “mito”. Lá, Jair agradeceu o carinho dos motociclistas pela presença gratuita, afirmou que seus apoiadores querem o melhor ao país e pediu união à população. “Vocês abrilhantam esse evento, de forma gratuita todos vieram aqui de graça. Somos um só, um só povo, uma só raça”, disse. O comandante do Planalto foi à Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e deverá almoçar no local junto da primera-dama Michelle Bolsonaro. Após a agenda, o presidente deve seguir à Marcha para Jesus, que se iniciará as 14h no horário local. Os compromissos visam fidelizar o eleitor evangélico, já que Bolsonaro também participou de um culto religioso na noite da última sexta-feira, 5, em São Paulo. No local, o mandatário confessou que reza todos os dias para que o comunismo não prospere no Brasil.