Garcia diz que seu candidato a vice ‘colaborará muito com programa de governo’

Deputado federal Geninho Zulaini, que também foi prefeito de Olímpia, foi escolhido para integrar a chapa tucana que visa vencer as eleições para o governo do Estado de São Paulo

Divulgação/Governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo e pré-candidato a mais quatro anos como chefe do Palácio dos Bandeirantes



O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), falou pela primeira vez sobre a escolha do deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil-SP) a integrar a sua chapa que disputará o comando do Estado. “Nós tivemos um diálogo grande com os partidos da nossa coligação e o União fez a indicação do deputado federal Geninho Zuliani, com o apoio e o aceite de todos os partidos. Geninho é um jovem deputado, foi prefeito de uma cidade importante do interior de São Paulo, em Olímpia. O grande desafio que teremos nos próximos anos será a geração de emprego, no turismo e na economia criativa, e o Geninho vem a colaborar muito com o nosso governo e a nossa chapa”, afirmou. Garcia também acompanhou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na AME Jardim dos Prados para dar continuidade no mutirão das cirurgias. A ação visa dar continuidade nas cirurgias eletivas que pararam durante a pandemia da Covid-19.

*Com informações da repórter Camila Yunes