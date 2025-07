Bolsonaro participa de motociata com tornozeleira em Brasília, mas evita andar de moto

Ex-presidente compareceu ao Capital Moto Week e acompanhou apoiadores em trio elétrico; sob medidas cautelares, Bolsonaro não deu declarações à imprensa

Divulgação/ Assessoria de imprensa Sóstenes Cavalcante A mobilização foi organizada por aliados do ex-presidente como forma de demonstrar apoio em meio aos processos que Bolsonaro enfrenta no STF



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta terça-feira (29), do Capital Moto Week, tradicional festival de motociclistas realizado em Brasília. Após visitar o evento, Bolsonaro subiu em um trio elétrico acompanhado por apoiadores e aliados políticos, em uma motociata que percorreu parte da capital federal. apesar de já ter participado de edições anteriores andando de moto, como em 2019 e 2023, desta vez ele apenas acompanhou o ato do alto do trio.

Ao lado da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Bolsonaro acenou para o público e cantou o hino nacional, mas não deu declarações à imprensa. a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também esteve presente, assim como os parlamentares Marcos Rogério (PL-RO), Hélio Lopes (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A mobilização foi organizada por aliados do ex-presidente como forma de demonstrar apoio em meio aos processos que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, Bolsonaro está submetido a medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de circulação — ele não pode sair de casa entre 19h e 6h nos dias úteis e deve permanecer em casa durante todo o fim de semana.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem evitado falar com jornalistas, alegando que as medidas cautelares estabelecidas pelo STF são imprecisas quanto à possibilidade de conceder entrevistas. Na semana passada, o Ministro Alexandre de Moraes manteve as restrições, mas afirmou que o ex-presidente não está proibido de falar com a imprensa. Mesmo assim, a defesa de Bolsonaro sustenta que a decisão não é suficientemente clara, e por isso ele continuará em silêncio.