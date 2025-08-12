Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer exames médicos

Defesa informou ao STF que o médico do ex-presidente solicitou nove procedimentos, entre eles coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Os exames, estão previstos para o próximo sábado, com duração estimada de seis a oito horas



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, solicitou à Justiça autorização para realizar uma série de exames médicos em um hospital particular. A defesa de Bolsonaro informou ao STF que o médico do ex-presidente solicitou nove procedimentos, entre eles coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata. “A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde”, afirmam os advogados de Bolsonaro no pedido.

Os exames, previstos para o próximo sábado, com duração estimada de seis a oito horas, ainda dependem de análise e aprovação de Moraes. Além dos exames, a defesa também solicitou autorização para que quatro aliados visitem Bolsonaro: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

