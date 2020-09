Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional nesta segunda-feira

A informações foi divulgada pelo próprio chefe do Executivo federal nas redes sociais; a expectativa é que ele faça um discurso em homenagem ao Dia da Independência do Brasil

Marcos Corrêa/PR Jair Bolsonaro



O presidente da República, Jair Bolsonaro, fará um pronunciamento em rede nacional nesta segunda-feira, 7, às 20 horas. A informações foi divulgada pelo próprio chefe do Executivo federal nas redes sociais. A expectativa é que o presidente faça um discurso em homenagem ao Dia da Independência do Brasil. Tradicionalmente, a data é marcada pelos desfiles civis e militares que preenchem diversas cidades brasileiras. No entanto, em decorrência da pandemia da Covid-19, que continua avançando no país, as celebrações tradicionais foram canceladas. Neste 7 de setembro, a comemoração pelos 198 anos da independência em Brasília foi realizada com a limitada solenidade de hasteamento da bandeira nacional, sem desfiles e sem pronunciamentos. Participaram do evento o presidente, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, assim como ministros do governo e demais autoridades.

No discurso, há possibilidade que o presidente também relembre os dois anos da facada que recebeu durante a campanha presidencial de 2018, quando realizava um comício em Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais. O atentado completou dois anos no domingo, 6. Pela data, o presidente já se manifestou agradecendo aos profissionais de saúde, as orações que recebeu e a Deus pela sua vida. O presidente agradeceu ainda ao país que, segundo ele, continua sendo livre e a terra mais maravilhosa do mundo. “Deus pra mim nasceu no Brasil. Nos momentos mais difíceis, quando a gente está a um passo do abismo, e o abismo pessoal não é morrer, é perder a liberdade, que é pior do que morrer, algo acontece em nossa pátria”, afirmou. Ainda nesta segunda-feira, o presidente compartilhou uma imagem, sem legendas, no Twitter pelo 7 de setembro. A expectativa é que o discurso de homenagem aconteça às 20h, segundo divulgado por Bolsonaro.