Bolsonaro recebe alta após dois dias internado em São Paulo

Presidente publicou foto nas redes sociais afirmando que teve autorização para deixar o hospital; ele estava em tratamento desde a última segunda-feira devido a um quadro de suboclusão intestinal

Reprodução / Twitter Presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta quarta-feira, 5, após quadro de obstrução intestinal



O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta quarta-feira, 5. Ele estava internado desde a madrugada da última segunda, quando chegou ao Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, com dores abdominais. Após exames, o mandatário foi diagnosticado com quadro de suboclusão intestinal. Uma cirurgia chegou a ser cogitada, mas o procedimento foi descartado após avaliação do médico Antônio Luiz Macedo, responsável por acompanhar o presidente desde 2018, quando recebeu uma facada durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. A avaliação é que Bolsonaro reagiu bem ao tratamento clínico e, segundo boletim médico, o quadro de obstrução intestinal “se desfez” com os medicamentos.

Nesta quarta-feira, o presidente publicou uma foto nas redes sociais confirmando a alta médica. Ele aparece ao lado da equipe médica responsável. “Alta agora. Obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece”, escreveu o político no Twitter. A mensagem recebe apoio de seguidores de Bolsonaro, que comemoram a melhora em seu estado de saúde. “Amém! O Brasil, o seu povo de bem, estava numa só corrente de oração e pensamentos positivos”, disse um apoiador. “Nosso Senhor Jesus Cristo sempre se preocupa com você. Louvado seja Deus”, disse uma seguidora. A expectativa é que o presidente conceda uma entrevista coletiva ao lado do médico Antônio Macedo ainda na manhã desta quarta-feira.