Bolsonaro se encontra com vereador de São Paulo para planejar ato na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou nova manifestação para o próximo domingo (29), às 14h, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com o mote “Justiça e Liberdade”, o ato tem como objetivo reunir apoiadores de Bolsonaro e lideranças da direita em uma mobilização crítica ao governo Lula (PT) e ao STF (Supremo Tribunal Federal). O pastor Silas Malafaia é o principal organizador do evento. Entre os temas previstos estão críticas à prisão do ex-ministro Gilson Machado, a atuação do Supremo em processos ligados à suposta tentativa de golpe de Estado, e os descontos ilegais de aposentadorias por sindicatos.

Os organizadores asseguram que farão apenas questionamentos, sem agredir nenhuma instituição. A manifestação também terá como pano de fundo a defesa da liberdade de expressão e da democracia, segundo os organizadores. O evento contará com a presença de Bolsonaro, apesar dos recentes problemas de saúde do ex-presidente. Ele foi diagnosticado com pneumonia viral no último fim de semana, após passar mal em agendas públicas no interior de São Paulo e em Goiás.

Entre os nomes já confirmados para o ato estão os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Bia Kicis (PL-DF) e Gustavo Gayer (PL-GO), os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Magno Malta (PL-ES), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). A expectativa dos organizadores é de que outras autoridades e políticos se juntem ao evento nos próximos dias.

O vereador paulistano Adrilles Jorge (União Brasil) e a jornalista e influenciadora Juliana Moreira Leite (conhecida nas redes sociais como Julie Milk), ambos apoiadores de Bolsonaro, também estão engajados na convocação. Os dois estiveram com o ex-presidente em Brasília na última segunda-feira (23), quando gravaram juntos um vídeo de apoio à mobilização. A manifestação na Paulista será a primeira desde que Bolsonaro prestou depoimento ao STF no inquérito que o investiga por tentativa de golpe de Estado.