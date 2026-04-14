Futura/Apex: Flávio Bolsonaro venceria Lula no 2º turno

Levantamento divulgado nesta terça-feira (14) indica 48% das intenções de voto para o senador, contra 42,6% do presidente

PR e Agência Senado No primeiro turno, o levantamento mostra Lula na liderança no cenário 1, com 39,8%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 37,3%.



A pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira (14) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) venceria o presidente Lula (PT) em um eventual segundo turno.

O levantamento indica 48% das intenções de voto para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra 42,6% do petista. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 7,3%, enquanto 2,1% se declaram indecisos.

Lula venceria nos outros cenários de segundo turno. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o presidente registra 43,9%, ante 38,8% do rival. Já em uma eventual disputa com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 44,8%, frente a 38,0%.

1º turno

No primeiro turno, o levantamento mostra Lula na liderança no cenário 1, com 39,8%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 37,3%. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (4,8%) e Romeu Zema (2,9%). Outros nomes pontuam abaixo de 2%, enquanto brancos e nulos somam 7,1% e indecisos, 4,5%.

Cenário 2 (1º turno)

Lula – 38,4%

Flávio Bolsonaro – 38,2%

Ninguém/Branco/Nulo – 8,1%

Ronaldo Caiado – 6,0%

NS/NR/Indeciso – 3,4%

Renan Santos – 2,0%

Augusto Cury – 1,9%

Cabo Daciolo – 1,1%

Aldo Rebelo – 0,8%

Cenário 3 (1º turno)

Flávio Bolsonaro – 38,4%

Fernando Haddad – 21,3%

Ninguém/Branco/Nulo – 17,1%

Ronaldo Caiado – 7,4%

NS/NR/Indeciso – 5,2%

Romeu Zema – 4,0%

Renan Santos – 2,4%

Augusto Cury – 2,3%

Cabo Daciolo – 1,3%

Aldo Rebelo – 0,6%

Rejeição

Quando questionados sobre em quem não votariam “em hipótese alguma”, o presidente Lula lidera o índice de rejeição, com 46,4%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, que registra 44,4%.

Na sequência aparecem Fernando Haddad (28,5%), Cabo Daciolo (15,6%), Romeu Zema (13,9%) e Ronaldo Caiado (13,4%). Também são citados Renan Santos (10,8%), Aldo Rebelo (9,9%) e Augusto Cury (8,8%).

Além disso, 3,3% afirmam rejeitar todos os nomes apresentados, enquanto 2,9% dizem não rejeitar nenhum e 0,7% não souberam ou não responderam.

Metodologia

O levantamento da Futura/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais, em 895 cidades brasileiras, entre os dias 7 e 11 de abril de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BR-08282/2026.