Parlamentares pedem aos EUA prioridade na análise do asilo político de Ramagem

O senador Jorge Seif informou que foi protocolada solicitação junto à Embaixada norte-americana depois de o ex-diretor da Abin ser detido pelo ICE

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos pela Primeira Turma do STF por envolvimento na trama golpista



O senador Jorge Seif (PL-SC) comunicou nesta segunda-feira (13) que parlamentares da oposição protocolaram junto à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília solicitação para priorizar análise do pedido de asilo político do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. A petição foi feita após o também ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) ser detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês).

Com Seif, em entrevista a jornalistas, o deputado federal Cabo Gilberto (PL-PB) disse que o passaporte de Ramagem venceu no início de março. Segundo o parlamentar, o ex-diretor da Abin não retornou ao Brasil por ser um “perseguido político”.

Cabo Gilberto comunicou que a oposição pediu ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MPSP) informações oficiais sobre o processo de extradição de Ramagem. O deputado também disse que foi solicitada ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a anulação da condenação do ex-diretor da Abin.

Em setembro de 2025, a Primeira Turma do STF condenou Alexandre Ramagem a 16 anos de prisão por envolvimento no plano de golpe de Estado. Dois meses depois, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão preventiva do ex-diretor da Abin e dos outros integrantes do “núcleo 1” da trama golpista.

Em dezembro de 2025, o magistrado determinou que a Secretaria Judiciária remetesse ao MPSP documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de Ramagem. No mesmo mês, a pasta informou ao STF que solicitou ao Ministério das Relações Exteriores o encaminhamento da solicitação de extradição do ex-diretor da Abin às autoridades dos Estados Unidos.

Há indícios de que Ramagem deixou o Brasil em setembro de 2025. A rota utilizada para saída teria sido terrestre e clandestina. Investigadores identificaram que o ex-diretor da Abin foi até Boa Vista, em Roraima, de avião. Com carro alugado, ele cruzou a fronteira para um país vizinho, possivelmente a Venezuela ou Guiana.

Com a prisão nos Estados Unidos, a Polícia Federal (PF) espera que Ramagem seja extraditado ou que possa buscá-lo no país. Por o ex-diretor da Abin ter solicitado asilo, ele não pode ser expulso imediatamente.

*Com informações de Estadão Conteúdo