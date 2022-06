Bolsonaro sugere que Barroso torce pela eleição de Lula para aprovar o aborto no país

Presidente afirmou que ministro deseja legislar e relembrou que interrupção da gravidez na Colômbia foi aprovada via interferência da Suprema Corte

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/02/2022 Presidente Jair Bolsonaro atacou o ministro Luís Roberto Barroso nesta quarta-feira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira, 29, e afirmou que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), torce pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais para que o petista indique outros ministros e a Corte legisle em favor do aborto. “Eu sei que cada um é livre aqui, o seu pensamento né, de achar que tem que ser favorável ou não. Mas com a minha religião, como a de 90% de cristãos no Brasil, somos contra isso. Há poucos dias o ministro Barroso falou que não existe clima ainda para discutir o aborto no Brasil. Deixo claro: não se precisa do parlamento para aprovar o aborto. Precisa apenas do STF. E foi a Suprema Corte que aprovou o aborto na Colômbia”, ressaltou. Bolsonaro também lamentou o ativismo do Judiciário e interferências do Poder no Executivo e no Judiciário. “O que nós queremos realmente: são os três poderes livres harmônicos e independentes e cada um dentro do seu quadrado e todos dentro das quatro linhas da Constituição”, pontuou.