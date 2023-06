STF vai compartilhar cerca de 80% dos inquéritos sobre 8 de Janeiro com a comissão, diz presidente da CPMI 

Após reunião com o ministro Alexandre de Moraes, Arthur Maia (União Brasil-BA) disse que processo de compartilhamento de informações deve ser concluído em até 45 dias

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arthur Maia se reuniu com Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 13



O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 8 de Janeiro, Arthur Maia (União Brasil-BA), afirmou nesta terça-feira, 13, que o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá compartilhar dados de investigações sobre os eventos que também geraram prisões. A declaração ocorreu após reunião entre Maia e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. “Quero comunicar a todos que estivemos hoje com o ministro Alexandre de Moraes em reunião extremamente proveitosa. Posso dizer que todos nossos pleitos apresentados ao ministro em relação ao compartilhamento de dados foram atendidos”, afirmou o deputado. Segundo Maia, o compartilhamento de dados dos processos que estão em apuração pela Suprema Corte deverão ser concluídos em até 45 dias. “Os processos que estão em diligência ele pediu que nós esperássemos a conclusão, porque obviamente trata-se de uma investigação. A investigação está em curso e está em uma fase conclusiva. Esses processos na medida em que forem concluídas imediatamente ele compartilhará conosco esse sigilo”, disse o presidente da comissão, que estima que cerca de 80% dos processos serão encaminhados para os integrantes do colegiado.

Entre os acordos, também foi anunciado que a CPI poderá ter acesso a depoimentos e ainda colher depoimentos. Em relação aos presos da Papuda e Colmeia, a expectativa é que os parlamentares possam inquirir os presos envolvidos em atos do dia 8 de Janeiro e que o escopo da investigação deverá superar a investigação do Supremo. Maia também informou que a comissão irá se reunir amanhã, até as 12h, para definir quais serão os depoentes da próxima semana. O deputado do União Brasil também disse que o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), será realizado de maneira presencial.