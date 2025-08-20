Bolsonaro transferiu R$ 2 milhões a Michelle para tentar escapar de bloqueio de bens

Para a Polícia Federal, essas ações foram realizadas para que o ex-presidente continuasse tendo recursos à disposição para apoiar as atividades do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O ex-presidente também fez saques de dinheiro em espécie



A PF afirmou nesta quarta-feira (20) que Jair Bolsonaro transferiu R$ 2 milhões a Michelle Bolsonaro um dia antes de prestar depoimento sobre as ações de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos. O ex-presidente também fez saques de dinheiro em espécie no valor total de R$ 130 mil entre janeiro e julho deste ano.

Segundo a Polícia Federal, essas ações foram realizadas com o objetivo de tentar escapar de uma ordem de bloqueio dos seus bens. Dessa forma, Bolsonaro ainda manteria recursos à disposição para apoiar as atividades de Eduardo nos Estados Unidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O conjunto de elementos probatórios arrecadados indica, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, desde o início de 2025 e com maior ênfase, nos meses de maio, junho e julho de 2025 – quando se acentuaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior – com a finalidade de se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata, bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem e/ou impedissem de consumar o intento criminoso de apoiar financeiramente as ações do parlamentar licenciado no exterior”, escreveu a Polícia Federal.