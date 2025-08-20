Jovem Pan > Notícias > Política > Bolsonaro transferiu R$ 2 milhões a Michelle para tentar escapar de bloqueio de bens

Bolsonaro transferiu R$ 2 milhões a Michelle para tentar escapar de bloqueio de bens

Para a Polícia Federal, essas ações foram realizadas para que o ex-presidente continuasse tendo recursos à disposição para apoiar as atividades do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

  • Por Nátaly Tenório
  • 20/08/2025 20h30
Wilton Junior/Estadão Conteúdo A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher (Partido Liberal), Michelle Bolsonaro, e o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, durante abertura do "Encontro Nacional de Mandatários do Partido Liberal-PL", O ex-presidente também fez saques de dinheiro em espécie

A PF afirmou nesta quarta-feira (20) que Jair Bolsonaro transferiu R$ 2 milhões a Michelle Bolsonaro um dia antes de prestar depoimento sobre as ações de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos. O ex-presidente também fez saques de dinheiro em espécie no valor total de R$ 130 mil entre janeiro e julho deste ano.

Segundo a Polícia Federal, essas ações foram realizadas com o objetivo de tentar escapar de uma ordem de bloqueio dos seus bens. Dessa forma, Bolsonaro ainda manteria recursos à disposição para apoiar as atividades de Eduardo nos Estados Unidos.

“O conjunto de elementos probatórios arrecadados indica, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, desde o início de 2025 e com maior ênfase, nos meses de maio, junho e julho de 2025 – quando se acentuaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior – com a finalidade de se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata, bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem e/ou impedissem de consumar o intento criminoso de apoiar financeiramente as ações do parlamentar licenciado no exterior”, escreveu a Polícia Federal.

