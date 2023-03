Bolsonaro vai assumir presidência de honra do Partido Liberal

Ex-chefe do Executivo retorna ao Brasil na próxima quinta-feira, 30, após cerca de três meses nos Estados Unidos

JOSÉ LUIZ TAVARES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Eexpectativa é que o ex-mandatário desembarque no país na manhã da quinta, 30, em Brasília



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai assumir a presidência de honra do Partido Liberal. A informação foi confirmada pela legenda ao site da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 27. A posição na legenda foi oferecida pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. A expectativa é que o ex-mandatário desembarque no país na manhã da quinta, 30, em Brasília. “Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às 7h30. “Três dias para o Capitão voltar. Estamos no seu aguardo, Jair Bolsonaro. Está chegando a hora, dia 30 teremos nosso Capitão desembarcando em solo brasileiro para, juntos, defendermos nosso futuro”, disse o PL em publicação nas redes sociais. A Jovem Pan News já havia antecipado, com exclusividade, o retorno do político. Apesar do bilhete já ter sido emitido, o ex-chefe do Executivo deve fazer uma avaliação no dia do embarque. Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. No país, ele participou de eventos com apoiadores, mas nas últimas semanas já estava acompanhando cerimônias do Partido Liberal de maneira virtual ou por ligação telefônica.