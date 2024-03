Boulos consegue segunda vitória contra Nunes na Justiça

Atual prefeito pediu danos morais e retirada de vídeos mencionavam denúncias de superfaturamento; juíza entendeu que, por ocupar cargo público, emedebista está sujeito a críticas

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O deputado federal Guilherme Boulos é o pré-candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo



O pré-candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, obteve sua segunda vitória consecutiva na Justiça contra o atual prefeito, Ricardo Nunes. A decisão negou o pedido de Nunes para que o psolista retirasse uma série de vídeos nas redes sociais que mencionavam denúncias de superfaturamento na gestão municipal. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan. A pré-campanha do prefeito havia entrado com uma ação por danos morais contra Boulos, solicitando também a remoção das postagens, alegando distorção de notícias jornalísticas. No entanto, a juíza Inah de Lemos e Silva Machado, da 19ª Vara Cível do TJSP, indeferiu o pedido, argumentando que não identificou perigo de dano iminente na permanência das postagens. A magistrada destacou que, por ocupar o cargo de prefeito, Nunes está sujeito a críticas e conteúdos jornalísticos.

Esta foi a segunda derrota de Nunes contra Boulos na mesma semana. Anteriormente, a Justiça Eleitoral também negou um pedido do atual prefeito para que o deputado federal retirasse uma postagem sobre sua posição em pesquisas de intenção de voto, onde Boulos aparecia como o primeiro colocado, conforme dados do instituto Datafolha. A equipe do prefeito alegava que o levantamento constatou empate técnico, mas Justiça Eleitoral permitiu que Boulos continuasse afirmando sua liderança nas pesquisas, considerando a mínima vantagem numérica apontada — ele tem 30 contra 29% de Nunes. O parlamentar, por sua vez, também enfrentou uma derrota judicial ao ter que remover uma postagem com uma montagem de dados de pesquisa eleitoral, após reclamações de Ricardo Nunes e da deputada Tabata Amaral, pré-candidata do PSB na disputa.