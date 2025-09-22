Brasil tem delegação reduzida para participar da 80ª Assembleia-Geral da ONU em Nova York

Até a última sexta-feira (19) foram autorizadas viagens para 58 membros do governo, embora esse número possa aumentar com a inclusão de funcionários ainda não divulgados; em 2024, o governo brasileiro enviou um total de 161 pessoas

Ricardo Stuckert / PR Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará representado por uma delegação reduzida na 80ª Assembleia-Geral da ONU, que se inicia em Nova York nesta segunda-feira (22)



O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará representado por uma delegação reduzida na 80ª Assembleia-Geral da ONU, que se inicia em Nova York nesta segunda-feira (22). Até a última sexta-feira (19) foram autorizadas viagens para 58 membros do governo, embora esse número possa aumentar com a inclusão de funcionários ainda não divulgados.

Lula viajou acompanhado por ministros como Ricardo Lewandowski, da Justiça, Camilo Santana, da Educação, Márcia Lopes, das Mulheres, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Também fazem parte da comitiva o assessor especial Celso Amorim e o governador do Ceará, Elmano de Freitas. Outros ministros, como Jader Barbalho, Mauro Vieira e Marina Silva, estão previstos para participar do evento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em 2024, o governo brasileiro enviou um total de 161 pessoas aos Estados Unidos, com despesas que somaram aproximadamente R$ 8 milhões. Para este ano, ainda não há informações sobre os custos da viagem, e a lista final dos integrantes da comitiva de 2025 ainda está pendente de confirmação.

A presença do Brasil na Assembleia ocorre em um cenário de tensão diplomática com os Estados Unidos, intensificada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, optou por não participar devido a restrições impostas pelo governo Trump, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também não comparecerá, apesar de ter obtido visto. O ministro da Justiça, por sua vez, recebeu autorização para entrar no país.

Além disso, o Brasil e seus aliados decidiram não convidar representantes dos EUA para a reunião “Democracia Sempre”, que será realizada durante a Assembleia. Lula está programado para fazer um discurso no debate de alto nível na terça-feira, 23 de setembro.

A primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, já se encontra em Nova York para participar de reuniões relacionadas à COP30. No ano passado, o governo brasileiro enviou diversos ministros ao evento, com gastos que ultrapassaram R$ 1,6 milhão. O Tribunal de Contas da União (TCU) verificou que não houve irregularidades nas despesas da comitiva de 2024. A lista dos integrantes da delegação deste ano será divulgada assim que estiver finalizada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA